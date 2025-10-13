ALTERNATIVNI CENTAR ZA DEVOJKE KRUŠEVAC: DOBITNICE STIPENDIJA – SUPER DEVOJČICE 2025.

Povodom Međunarodnog dana devojčica, koji je obeležen u subotu 11. oktobra, Alternativni centar za devojke iz Kruševca, objavio je listu ovogodišnjih stipendistkinja, odnosno Super devojčica.

Podsetimo da ovo udruženje 5 godina u nizu organizuje kampanju Podrži Super devojčice, tokom koje se uz podršku građana i provrednika prikuplja novac za jednokratno stipendiranje devojčica koje su uzrasta od 8 do 14 godina, a koje razvijaju talente iz oblasti nauke, umetnosti i sporta.

Ova kampanja pored direktne podrške za cilj ima podizanje svesti javnosti o položaju devojčica u našem društvu.

Veliko hvala svim fizičkim i pravnim licima koja su svojim donacijama doprinela postizanju ovogodišnjeg cilja, a posebno se zahvaljujemo Crnoj ovci, Modern Talking Language School, Rotari klubu Alma Mons iz Novog Sada, Femix-u, Autonomnom ženskom centru, MOBA Botanical Skincare, Centru za politike emancipacije, Artpolis-u, BEFEM-u, Fondaciji Trag, i drugim organizacijama, na njihovoj podršci u vidu donacija za stipendije i donacija za bingo.

Značajnu podršku tokom kampanje pružili su nam i lokalni mediji, kojima se ovom prilikom takođe zahvaljujemo. Sav preostali novac ćemo preusmeriti na stipendije Super devojčica u IKT-u, konkurs ćemo ovim povodom otvaramo u aprilu, u okviru obeležavanja Međunarodnog dana devojčica u IKT-u.

Mi smo ispunile naš cilj i sakupile dovoljno novca za 20 stipendija u pojedinačnom iznosu od 40.000 RSD. Komisija koju čine naučnice, umetnice, sportistkinje i aktivistkinje za dečija i ženska prava je i ove godine imala težak zadatak da odabere stipendistkinje. Alternativni centar za devojke se zahvaljuje svim devojčicama koje su se prijavile i duboko veruje da svaka od njih zaslužuje podršku, vidljivost i prepoznatljivost, kao i da su sve devojčice Super devojčice.

Dobitnice novčanih stipendija „Super devojčice 2025“ su:

Luna Stojanović – Umetnost

Kaja Đorđević – Nauka

Dunja Živković – Sport

Petra Stanojević – Umetnost

Emilia Anastasijević Čikoš – Umetnost

Magdalena Dražić – Sport

Katarina Barugdžić – Nauka

Mia Lazar – Sport

Marija Hasanović – Umetnost

Lena Avramov – Sport

Nela Savić – Nauka

Mia Vulović – Sport

Petra Janićijević – Umetnost

Natali Mirimanov – Umetnost

Anastasija Simić – Sport

Jana Marković – Nauka

Maša Ristić – Umetnost

Nikolina Jovanović – Sport

Sara Đorđević – Nauka

Ksenija Pavlović – Sport

Sanja Grgić – Umetnost

Čestitamo svim Super devojčicama i svima želimo srećan Međunarodni dan devojčica!

Saopštenje i fotografije: Alternativni centar za devojke Kruševac