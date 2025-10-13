ALTERNATIVNI CENTAR ZA DEVOJKE KRUŠEVAC: DOBITNICE STIPENDIJA – SUPER DEVOJČICE 2025.

Povodom Međunarodnog dana devojčica, koji je obeležen u subotu 11. oktobra, Alternativni centar za devojke iz Kruševca, objavio je listu ovogodišnjih stipendistkinja, odnosno Super devojčica.
Podsetimo da ovo udruženje 5 godina u nizu organizuje kampanju Podrži Super devojčice, tokom koje se uz podršku građana i provrednika prikuplja novac za jednokratno stipendiranje devojčica koje su uzrasta od 8 do 14 godina, a koje razvijaju talente iz oblasti nauke, umetnosti i sporta.
Ova kampanja pored direktne podrške za cilj ima podizanje svesti javnosti o položaju devojčica u našem društvu.
Veliko hvala svim fizičkim i pravnim licima koja su svojim donacijama doprinela postizanju ovogodišnjeg cilja, a posebno se zahvaljujemo Crnoj ovci, Modern Talking Language School, Rotari klubu Alma Mons iz Novog Sada, Femix-u, Autonomnom ženskom centru, MOBA Botanical Skincare, Centru za politike emancipacije, Artpolis-u, BEFEM-u, Fondaciji Trag, i drugim organizacijama, na njihovoj podršci u vidu donacija za stipendije i donacija za bingo.
Značajnu podršku tokom kampanje pružili su nam i lokalni mediji, kojima se ovom prilikom takođe zahvaljujemo. Sav preostali novac ćemo preusmeriti na stipendije Super devojčica u IKT-u, konkurs ćemo ovim povodom otvaramo u aprilu, u okviru obeležavanja Međunarodnog dana devojčica u IKT-u.
Mi smo ispunile naš cilj i sakupile dovoljno novca za 20 stipendija u pojedinačnom iznosu od 40.000 RSD. Komisija koju čine naučnice, umetnice, sportistkinje i aktivistkinje za dečija i ženska prava je i ove godine imala težak zadatak da odabere stipendistkinje. Alternativni centar za devojke se zahvaljuje svim devojčicama koje su se prijavile i duboko veruje da svaka od njih zaslužuje podršku, vidljivost i prepoznatljivost, kao i da su sve devojčice Super devojčice.
Dobitnice novčanih stipendija „Super devojčice 2025“ su:
- Luna Stojanović – Umetnost
- Kaja Đorđević – Nauka
- Dunja Živković – Sport
- Petra Stanojević – Umetnost
- Emilia Anastasijević Čikoš – Umetnost
- Magdalena Dražić – Sport
- Katarina Barugdžić – Nauka
- Mia Lazar – Sport
- Marija Hasanović – Umetnost
- Lena Avramov – Sport
- Nela Savić – Nauka
- Mia Vulović – Sport
- Petra Janićijević – Umetnost
- Natali Mirimanov – Umetnost
- Anastasija Simić – Sport
- Jana Marković – Nauka
- Maša Ristić – Umetnost
- Nikolina Jovanović – Sport
- Sara Đorđević – Nauka
- Ksenija Pavlović – Sport
- Sanja Grgić – Umetnost
Čestitamo svim Super devojčicama i svima želimo srećan Međunarodni dan devojčica!
Saopštenje i fotografije: Alternativni centar za devojke Kruševac