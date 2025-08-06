AKCIJE DOBROVOLJNOG DAVANJA KRVI U CRVENOM KRSTU KRUŠEVAC

Kruševački Crveni krst i VMA su realizovali vanrednu akciju dobrovoljnog davanja krvi

Institut za transfuziju krvi Srbije uputio je apel građanima da doniraju krv jer su rezerve krvi u čitavoj zemlji na minimalnom nivou, odnosno na jednodnevnom nivou uz izuzetno nepovoljnu distribuciju krvnih grupa. Smanjene su rezerve svih krvnih grupa, osim AB, a za zadovoljenje svih potreba zdravstvenih institucija neophodno je da zalihe krvi budu na trodnevnom nivou.

Apelu Instituta odazvao se kruševački Crveni krst koji je organizovao vanrednu akciju dobrovoljnog davanja krvi u svojim prostorijama. Zbog trenutne nestašice krvi vanredna akcija u kruševačkom Crvenom krstu organizovana je u saradnji sa Vojno-medicinskom akademijom. Današnjoj akciji odazvao veliki broj davalaca medju njima je iNadica Mijatović zaposlena u kruševačkom Vodovodu , koja je do sada 30 puta donirala krv. I u ostalim delovima Srbije rezerve krvi su smanjene, tako da se poziv iz Beograda odnosi na celu našu zemlju.kao ističu iz Instituta jako je teško da zdravstvene institucije realizuju planirane operativne programe ako nemaju dovoljno rezervi krvi.

Crveni krst Kruševac, u četvrtak, 7. avgusta 2025. godine, u periodu od 8.00 do 14.00 časova, organizuje redovnu akciju dobrovoljnog davanja krvi, u prostorijama Crvenog krsta Kruševac (Čolak Antina 36A).

Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18 do 65 godina.

Muškarci mogu da daju krv na tri meseca, žene na četiri. Pre davanja krvi lekar obavi sistematski pregled i proveri se hemoglobin kod davaoca. Potrebno je da davalac bude potpuno zdrav i da nije na nekoj terapiji, kao i da poslednjih šest meseci nije imao neku hiruršku intervenciju.