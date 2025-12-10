AKCIJA SLUŽBE ZA BORBU PROTIV ORGANIZOVANOG KRIMINALA U ĆUPRIJI, KRUŠEVCU I RAŽNJU

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala Uprave kriminalističke policije, u saradnji sa Javnim tužilaštvom za organizovani kriminal u Beogradu, uhapsili su četiri osobe koje se sumnjiče da su kao pripadnici organizovane kriminalne grupe nezakonito stekle veću imovinsku korist prodajom luksuznih vozila ukradenih u Nemačkoj i Švajcarskoj, objavilo je Министарство унутрашњих послова Републике Србије

U akciji sprovedenoj u Kruševcu, Ćupriji i Ražnju uhapšeni su D. M. (1978) koji se sumnjiči da je organizator ove OKG, kao i M. K. (1979), I. M. (1978) i S. B. (1961).

Kako se sumnja, oni su od početka juna 2024. i tokom ove godine, falsifikovanim dokumentima iznajmljivali skupocene luksuzne automobile i kombije iz više rentakar agencija u Nemačkoj i Švajcarskoj, sa kojih su u Srbiji demontirali GPS uređaje čime je bilo onemogućeno lociranje vozila od strane zakonitih vlasnika.

Takođe su, kako se sumnja, falsifikovali identifikacione originalne brojeve šasije kako bi prikrili činjenicu da su vozila ukradena i da je za njima raspisana međunarodna potraga.

Nakon toga su, sumnja se, ova vozila prodavali i na taj način pribavili veću protivpravnu imovinsku korist koju su delili po unapred postignutom dogovoru sa organizatorom shodno ulogama i zadacima u izvršenju krivičnih dela. Ujedno su svojim delovanjem za višemilionski iznos oštetili vlasnike ovih vozila.

Prilikom pretresa stanova i drugih prostorija koje su koristili pripadnici ove OKG, policijski službenici pronašli su dva kombi vozila za kojima je raspisana Interpolova međunarodna potraga i veći broj automobila novije proizvodnje.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu za krivična dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela, prevara i prikrivanje, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.