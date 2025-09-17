AGENCIJA ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA: MOBILNOST ZA SVE, BEZBEDNOST ZA SVE

Agencija za bezbednost saobraćaja, u saradnji sa institucijama i lokalnim zajednicama širom Srbije, pridružuje se obeležavanju Evropske nedelje mobilnosti, koja se tradicionalno održava od 16. do 22. septembra. Ovogodišnji slogan „Mobilnost za sve“ stavlja u fokus odgovornost svakog pojedinca, ali i celog društva, da izabere zdravije, ekološki prihvatljivije i bezbednije načine kretanja.

Ova inicijativa, koja je postala najveća evropska kampanja u oblasti urbanog razvoja i bezbednosti, podseća da budućnost gradova zavisi od toga kako se krećemo danas. Pešačenje, biciklizam i javni prevoz nisu samo alternative, već put ka gradovima sa manje buke, manje gužvi i manje zagađenja. Istovremeno, oni znače više bezbednosti – posebno za najugroženije kategorije učesnika u saobraćaju: decu, pešake i bicikliste.

Agencija za bezbednost saobraćaja tokom ove nedelje sprovodi niz aktivnosti koje imaju za cilj da približe građanima značaj održive mobilnosti. Planirane su radionice u školama, edukativne prezentacije za najmlađe, promotivne aktivnosti u saradnji sa lokalnim samoupravama, kao i javni događaji na kojima će građani moći da se upoznaju sa praktičnim primerima održivog i bezbednog kretanja. Posebna pažnja biće posvećena roditeljima i deci, kako bi se od najranijeg uzrasta usadila svest o bezbednim i zdravim navikama u saobraćaju.

Agencija za bezbednost saobraćaja apeluje na sve građane da tokom Evropske nedelje mobilnosti, ali i svakog dana u godini, razmotre sopstvene navike. Svaka odluka da se umesto automobila koristi javni prevoz, bicikl ili pešačenje nije samo korak ka čistijem vazduhu i manjim gužvama, već i korak ka sigurnijim ulicama. Na taj način zajedno gradimo zdraviju i bezbedniju budućnost za sve učesnike u saobraćaju, a posebno za najmlađe.

Evropska nedelja mobilnosti je prilika da se svi podsetimo da su male promene u našim svakodnevnim navikama zapravo veliki koraci za zdraviju životnu sredinu. Republika Srbija i ove godine svojim učešćem pokazuje da je deo evropske porodice koja radi na tome da život svih građana bude kvalitetniji, gradovi čistiji, a ulice bezbednije.