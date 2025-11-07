AGENCIJA ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA APELUJE NA ODGOVORNOST SVIH UČESNIKA U SAOBRAĆAJU

Praznici donose povećan obim saobraćaja, pa Agencija za bezbednost saobraćaja apeluje na odgovornost svih učesnika .

Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije poziva sve učesnike u saobraćaju da tokom predstojećeg praznika budu posebno oprezni i odgovorni u saobraćaju. Praznici donose povećan obim saobraćaja, a samim tim i veći broj konflikata u saobraćaju. Upozoravamo vozače da je upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci jedan od najčešćih uzroka saobraćajnih nezgoda sa najtežim posledicama. Apelujemo da ne sedate za volan ukoliko ste konzumirali alkohol ili druge supstance koje utiču na sposobnost vožnje. Jedna pogrešna odluka može imati tragične posledice – po vas, vaše saputnike i druge učesnike u saobraćaju. Brzina ne sme biti važnija od života. Podsećamo sve vozače da prilagode brzinu uslovima saobraćaja i stanju puta, kao i vremenskim prilikama. Neprilagođena brzina je vodeći faktor u nastanku saobraćajnih nezgoda sa teškim telesnim povredama i smrtnim ishodima. Takođe, korišćenje mobilnog telefona u toku vožnje, kao velikog vida distrakcije, znatno utiče na bezbednost saobraćaja. Izbegavajte poruke ili pozive, konzumiranje kafe ili traženje radio stanica u toku vožnje, jer svaki trenutak nepažnje može biti koban. Takođe, apelujemo na pešake da budu pažljivi u saobraćaju, da koriste obeležene pešačke prelaze, budu vidljivi, naročito noću i u uslovima smanjene vidljivosti što je očekivano u predstojećem periodu godine. Agencija za bezbednost saobraćaja podseća – poštujte braćajna pravila, vodite računa o sebi i drugima i budite odgovorni u saobraćaju! Neka vaše putovanje počne bezbedno, uz „klik“ sigurnosnosnog pojasa.