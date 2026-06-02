POLICIJSKA UPRAVA U КRUŠEVCU OBELEŽILA DAN MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA I DAN POLICIJE

jun 1, 2026

Policijska uprava u Кruševcu, Dan Ministarstva unutrašnjih poslova, Dan policije i slavu, obeležila je  nizom manifestacija, uključujući polaganje zakletve novih pripadnika, odavanje počasti stradalim kolegama i sečenjem slavskog kolača.

Obeležavanje praznika počelo je u zgradi Policijske uprave Kruševac, gde su novoprimljeni pripadnici svečano potpisali i položili zakletvu. Ovim činom kruševačka policija zvanično je pojačana mladim kadrovima koji su se obavezali na očuvanje bezbednosti.

Njih je u ime Policijske uprave Kruševac pozdravio načelnik Ivan Milenković.

Na drugom spratu zgrade kruševačke policije odata je počast policijskim službenicima koji su izgubili živote na dužnosti tokom 1998. i 1999. godine. Delegacija Policijske uprave položila je cveće na spomen-obeležje, čuvajući sećanje na poginule kolege.

Obeležavanje praznika nastavljeno je sečenjem slavskog kolača,  a nakon toga priređen je koktel za goste čime je zaokruženo ovogodišnje obeležavanje Dana MUP-a i policije i slave policije u Kruševcu.

