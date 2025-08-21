71 JEDINICA KRVI PRIKUPLJENA TOKOM REDOVNE AKCIJE CRVENOG KRSTA KRUŠEVAC

U prostorijama Crvenog Krsta Kruševac uspešno je realizovana još jedna redovna akcija dobrovoljnog davanja krvi.

U okviru letnje kampanje Crveni Krst Kruševac, u saradnji sa Zavodom za transvuziju krvi Niš, samo tokom avgusta organizovao je šest redovnih akcija i jednu vanrednu, na zahtev VMA iz Beograda.

Današnjoj akciji u Crvenom krstu Kruševac odazvao se veliki broj građana, a prikupljena je 71 jedinica krvi.

Važno je istaći da, osim dugogodišnjih davalaca, ovim humanitarnim akcijama dobrovoljnog davanja krvi odaziva se sve više mladih, a jedna od njih je Sara Krstić, koja je danas drugi put dala krv.

Sara je, kao dobrovoljni davalac, ali i zdravstveni radnik, poslala poruku svojim vršnjacima.

Iz Zavoda za transfuziju podsećaju da su rezerve krvi u Srbiji smanjene i skoro sve krvne grupe su na minimumu, osim jedne koja je stabilna duži vremenski period, a to je AB pozitivna krvna grupa, a da bi zdravstveni sistem nesmetano funkcionisao neophodno je imati bar trodnevne rezerve.

Davaoci mogu biti sve osobe od 18 do 65 godina starosti ukoliko su potpuno zdrave, ne piju lekove, nisu na terapiji i u poslednjih šest meseci nisu imali hirurške intervencije. Muškarci u odnosu na žene mogu češće da daju krv – muškarci mogu dati krv na 12 nedelja odnosno tri meseca, a žene na 16 nedelja, odnosno četiri meseca.