TOKOM NEDELJE UGLAVNOM OBLAČNO, SUVO I SA JUTARNJOM MAGLOM. DNEVNE TEMPERATURE OKO 10°C

U Srbiji u ponedeljak magla i niska oblačnost, ujutru i pre podne u Pomoravlju, na jugoistoku i jugu zemlje tek ponegde slaba kiša ili rosulja. Sredinom dana i posle podne ponegde u Vojvodini, kao i u brdsko-planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije se očekuju sunčani intervali. Vetar u većem delu slab promenljiv, na istoku Srbije umeren zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 2 do 5 stepeni, a najviša od 7 do 12 stepeni. Upozorenje: MAGLA – Horizontalna vidljivost < 200 m, verovatnoća 90%.

U ponedeljak u Kruševcu pretežno oblačno tokom dana. Jutarnja temperatura 6, najviša dnevna 10°C.

Biometeorološka prognoza za ponedeljak: Očekivane biometeorološke prilike su relativno povolјne za hronično obolele. U predelima sa maglom se savetuje oprez osobama sa respiratornim problemima. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu pospanosti i pada koncentracije.

U Srbiji u utorak ujutru mestimično magla i niska oblačnost, koja će se ponegde zadržavati duže tokom dana, U ostalim krajevima sunčani intervali. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od -1 do 4, a najviša od 9 do 15 stepeni. Upozorenje: MAGLA – Horizontalna vidljivost < 200 m, verovatnoća 90%.

U utorak u Kruševcu, posle hladnog jutra, tokom dana oblačno, sa malo sunčanih intervala. Jutarnja temperatura 1, najviša dnevna 11°C.

Biometeorološka prognoza za utorak: Biometeorološka situacija iziskuje oprez i pridržavanje redovne terapije kod astmatičara i osoba sa varirajućim krvnim pritiskom. Od meteoropatskih reakcija moguće su glavobolјa i nervoza.

U Srbiji u sredu ujutru u nižim predelima i po kotlinama mestimično magla i niska oblačnost, koja će se ponegde zadržavati duže tokom dana. U ostalim krajevima sunčani intervali. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 0 do 5 stepeni, a najviša od 10 do 15 stepeni. Upozorenje: MAGLA – Horizontalna vidljivost < 200 m, verovatnoća 90%.

U sredu u Kruševcu posle hladnog jutra, tokom dana oblačno, sa više sunčanih sati. Jutarnja temperatura 0, najviša dnevna 12°C.

U Srbiji u četvrtak ujutro u nižim predelima i po kotlinama mestimično magla i niska oblačnost, koja će se ponegde zadržavati duže tokom dana. U ostalim krajevima sunčani intervali. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 0 do 5 stepeni, a najviša od 7 do 12 stepeni. Upozorenje: MAGLA – Horizontalna vidljivost < 200 m, verovatnoća 70%.

U četvrtak u Kruševcu pretežno sunčano. Jutarnja temperatura 1, najviša dnevna 12°C.

U petak u Kruševcu uglavnom sunčano, uz moguću jutarnju maglu. Jutarnja temperatura 2, najviša dnevna 10°C.

U subotu u Kruševcu pretežno oblačno, sa malo sunčanih sati. Jutarnja temperatura 3, najviša dnevna 10°C.

U nedelju u Kruševcu promenljivo oblačno, prema današnjoj prognozi suvo i u nedelju. Jutarnja temperatura 3, najviša dnevna 11°C.