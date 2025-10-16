U PETAK I SUBOTU KIŠA U KRUŠEVCU, OD NEDELJE SUNČANO I TOPLIJE

U Kruševcu u petak oblačno, sa kišom. Jutarnja temperatura 8, najviša dnevna 13°C.
U Kruševcu i u subotu oblačno, sa slabijom kišom. Jutarnja temperatura 10, najviša dnevna 15°C.
U Kruševcu u nedelju pretežno sunčano i suvo vreme. Jutarnja temperatura 7, najviša dnevna 14°C.
U Kruševcu u ponedeljak , nakon veoma hladnog jutra, tokom dana sunčano i toplije nego za vikend. Jutarnja temperatura 1, najviša dnevna 18°C.
Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 23. oktobra, u petak će biti oblačno, a kiša će se sa jugozapada i juga Srbije do kraja dana i u toku noći ka suboti proširiti i na većinu ostalih krajeva, dok će se u većem delu Vojvodine zadržati suvo.
U subotu će na severu biti promenljivo oblačno, a u ostalim krajevima pretežno oblačno, ponegde s kišom, dok se posle podne i uveče očekuje prestanak padavina, a tokom noći i razvedravanje.
Od nedelje do srede jutra će biti pretežno vedra i hladna, u toku dana pretežno sunčano, povremeno uz slabu do umerenu oblačnost, a od ponedeljka i malo toplije uz pojačanje jugoistočnog vetra u košavskom području.
U sredu posle podne i uveče na severu i zapadu, a u toku noći i u četvrtak i u ostalim krajevima očekuje se naoblačenje, ponegde sa kišom.
Srčanim bolesnicima se savetuje opreznost
Većina hroničnih bolesnika može osećati uobičajene tegobe usled biometeorološke situacije. Pojačana opreznost se savetuje srčanim bolesnicima. Od meteoropatskih reakcija očekuju se reumatski bolovi i nervoza. Svim učesnicima u saobraćaju savetuje se oprez.
Vremenski podaci: rts.rs / RHMZ (Srbija) i vremeradar.rs (fotografije i izgledi vremena za Kruševac).