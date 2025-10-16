U PETAK I SUBOTU KIŠA U KRUŠEVCU, OD NEDELJE SUNČANO I TOPLIJE

U Kruševcu u petak oblačno, sa kišom. Jutarnja temperatura 8, najviša dnevna 13°C.

U Kruševcu i u subotu oblačno, sa slabijom kišom. Jutarnja temperatura 10, najviša dnevna 15°C.

U Kruševcu u nedelju pretežno sunčano i suvo vreme. Jutarnja temperatura 7, najviša dnevna 14°C.

U Kruševcu u ponedeljak , nakon veoma hladnog jutra, tokom dana sunčano i toplije nego za vikend. Jutarnja temperatura 1, najviša dnevna 18°C.

Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 23. oktobra, u petak će biti oblačno, a kiša će se sa jugozapada i juga Srbije do kraja dana i u toku noći ka suboti proširiti i na većinu ostalih krajeva, dok će se u većem delu Vojvodine zadržati suvo.

U subotu će na severu biti promenljivo oblačno, a u ostalim krajevima pretežno oblačno, ponegde s kišom, dok se posle podne i uveče očekuje prestanak padavina, a tokom noći i razvedravanje.

Od nedelje do srede jutra će biti pretežno vedra i hladna, u toku dana pretežno sunčano, povremeno uz slabu do umerenu oblačnost, a od ponedeljka i malo toplije uz pojačanje jugoistočnog vetra u košavskom području.

U sredu posle podne i uveče na severu i zapadu, a u toku noći i u četvrtak i u ostalim krajevima očekuje se naoblačenje, ponegde sa kišom.

Srčanim bolesnicima se savetuje opreznost