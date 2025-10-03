Biznis inkubator centar, u saradnji sa Asocijacijom cirkularnih ekonomista Balkana, organizovao je predavanje na temu „Održivi poslovni modeli – kako dizajnirati biznis koji generiše resurse umesto otpada“.

Današnja edukacija održana je sa ciljem da se kompanijama Rasinskog okruga približi cirkularna ekonomija i njen značaj, ali i da se promoviše Asocijacija cirkularnih ekonomista Balkana.

Tema je izuzetno važna, posebno što po novim propisima EU cirkularna ekonomija postaje zakonski obavezna za sve firme koje izvoze proizvode u zemlje EU.

Asocijacija cirkularnih ekonomista Balkana osnovana je ove godine, sa ciljem da se prvenstveno ekonomisti, mašinski inženjeri i zaštitari životne sredine kroz dodatne edukacije i radionice obuče za procese iz oblasti cirkualrne ekonomije i iste primeniti u firmama i kompanijama u kojima su zaposleni.