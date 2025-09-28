GERONTOLOŠKI CENTAR ORGANIZUJE „GULAŠIJADU“, U SUSRET OBELEŽAVANJU MESECA STARIH LICA

Realizacijom različitih aktivnosti, Gerontološki centar Kruševac će obeležiti oktobar – Mesec starih. Biće organizovani Kulturno-umetnički sadržaji, druženja, radionice i izleti. U susret obeležavanju ovog meseca, u utorak, 30. septembra od 11 sati, biće organizovano takmičenje u pripremi gulaša u kome će učestvovali korisnivi, uz podršku zaposlenih, ali i gosti iz drugih Gerontoloških centara u Srbiji, članice Kola srpskih sestara iz Kruševca, štićenici Vaspitno-popravnog doma u Kruševcu, mališani iz Doma za decu i omladinu „Jefimija“ i korisnici Centra za osobe sa invaliditetom.

Međunarodni dan i mesec starijih osoba se u svetu i kod nas obeležava 1. oktobra, u skladu sa Rezolucijom koju je proglasila Generalna skupština Ujedinjenih nacija, sa ciljem da se naglasi važnost prilagođavanja životnog okruženja potrebama i sposobnostima stanovnika trećeg doba.

Trenutno, preko 700 miliona ljudi na svetu ima preko 60 godina, a procenjuje se da će do 2050. godine taj broj iznositi dve milijarde, što će predstavljati preko 20% svetske populacije.

Obeležavanje Međunarodnog dana i meseca starijih osoba obuhvata veliki broj zdravstveno-promotivnih aktivnosti u lokalnim zajednicama kao što su predavanja, zdravstveno-promotivne akcije, tribine, okrugli stolovi, javne manifestacije, koncerti, sportski događaji, bazari zdravlja i slično.