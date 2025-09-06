SASTANAK U OKVIRU „ERAZMUS+“ PARTNERSTVA ODRŽAN U PROSTORIJAMA CRVENOG KRSTA KRUŠEVAC

Uprostorijama Crvenog krsta Kruševac (Čolak Antina 36A), održan je sastanak u okviru Erazmus+ KA2 partnerstva „Empowering Youth Through Sports“.

Sastanku je, pored domaćina, prisustvovala i Nevena Plavišić, pomoćnica gradonačelnika za omladinu i sport, kao i predstavnici partnerskih organizacija iz Nemačke, Severne Makedonije, Slovenije, Grčke i Turske.

Projekat „Empowering Youth Through Sports“ ima za cilj osnaživanje mladih kroz sport kao metod rada sa mladima, razvoj saradnje među organizacijama i jačanje kapaciteta za omladinski rad na evropskom nivou. Sastanak u Kruševcu jedna je od šest aktivnosti koje se realizuju u okviru ovog dvogodišnjeg projekta.