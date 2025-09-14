65 MLADIH OSOBA JE SMRTNO STRADALO U SAOBRAĆAJNIM NESREĆAMA OD POČETKA GODINE

U saobraćajnim nesrećama u 2025. godini stradalo je 65 mladih osoba, što predstavlja svaku petu žrtvu od ukupnog broja poginulih. Ukupno su u saobraćajnim nezgodama u 2025. godini učestvovale 2.054 mlade osobe. U tim nezgodama je poginulo 68 ljudi (uključujući mlade i starije), 554 je teže povređeno, a 2.551 lakše.

Iz Uprave saobraćajne policije ističu da je prekoračenje brzine najčešći uzrok stradanja mladih u saobraćaju. Od početka ove godine procesuirano je čak 500.000 slučajeva prekoračenja brzine. Iz auto-škola, sa druge strane, kažu da mladi nisu svesni posledica, te da čak poistovećuju simulacije iz video-igara sa stvarnim situacijama u saobraćaju.

Početkom septembra ove godine, vozač rođen 2002. godine u Aranđelovcu, upravljajući džipom marke ‘porše’, sa motorom tri puta snažnijim nego što je zakonom dozvoljeno, izgubio je kontrolu, udario u bedem i poginuo na licu mesta. U Novom Sadu, vozač motocikla rođen 2008. godine usmrtio je pešaka rođenog 1949, dok je u Nišu vozač rođen 2001. usmrtio pešaka rođenog 1948. godine.

Od ukupno 65 mladih koji su stradali u nesrećama 2025. godine, 18 je izgubilo život u nedelju, a 14 u subotu – dakle, tokom vikenda. Nesreće se najčešće dešavaju nakon 23 časa, kada mladi uopšte ne bi smeli da upravljaju vozilom.

Mladi u vožnju ulaze sa pozitivnim emocijama, ne znajući šta može da ih sačeka iza krivine, a često zanemaruju retrovizore i ne prave razliku između simulacije u video-igrama i stvarnosti.

Sistem obuke danas je bolji nego ranije, kažu u auto-školama, posebno u teorijskom delu – sa minimumom od 40 časova, ali i roditelji imaju važnu ulogu u edukaciji mladih o pravilima ponašanja u saobraćaju.

