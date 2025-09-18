40 LJUDI IZGUBILO ŽIVOT U SAOBRAĆAJNIM NESREĆAMA U KRUŠEVCU U PERIODU 2020-2024. GODINA

Danas se širom Evrope obeležava Dan bez poginulih u saobraćajnim nezgodama, sa idejom da svi subjekti bezbednosti saobraćaja daju svoj maksimum kako tog dana ne bi bilo smrtnog stradanja na evropskim putevima. Upravo u tom duhu, Agencija za bezbednost saobraćaja objavila je sveobuhvatnu analizu stanja bezbednosti saobraćaja u Srbiji za period 2020–2024. godine, koja obuhvata 161 lokalnu samoupravu. Rezultati pokazuju značajne razlike između pojedinih opština i gradova – od onih u kojima nije bilo poginulih, do onih koji i dalje beleže visok rizik stradanja.

Portal jefimija.tv Vam prenosi podatke vezane za teritoriju Grada Kruševca u posmatranom periodu od četiri godine.

Na teritoriji grada Kruševca u periodu 2020-2024. godina, dogodile su se ukupno 2.004 saobraćajne nesreće, sa ukupno 1.638 teže i lakše povređenih lica. Na teritoriji Kruševca, za četiri godine, smrtno je stradalo 40 ljudi.

Podaci iz Kruševca pokazuju da je broj poginulih pešaka 9, što čini 22% poginulih lica u saobraćajnim nesrećama. Broj povređenih pešaka je 314, što čini 19% povređenih lica u saobraćajnim nesrećama. Najviše nastradalih pešaka na teritoriji Kruševca u periodu 2020-2024. je među licima starosti 65+ godina. Pešaci najviše stradaju u septembru. Poginulo je dvoje biciklista, što čini 5% poginulih lica u saobraćajnim nesrećama. Broj povređenih biciklista je 177, što čini 11% povređenih lica u saobraćajnim nesrećama. Najviše nastradalih biciklista je među licima starosti 46-64 godina. Biciklisti u Kruševcu takođe najviše stradaju u septembru. Broj poginulih lica na teritoriji Kruševca na motorizovanim dvotočkašima je 5, što čini 12% poginulih lica u saobraćajnim nesrećama. Broj povređenih lica na motorizovanim dvotočkašima je 121, što čini 7% povređenih lica u saobraćajnim nesrećama. Najviše nastradalih lica na dvotočkašima je među licima starosti 15-30 godina. Na motorizovanim dvotočkašima u Kruševcu,pokazuje statistika, lica najviše stradaju u julu.

Statistički podaci za teritoriju grada Kruševca i za period 2020-2024. godina pokazuju da su poginula tri lica u saobraćajnim nezgodama sa učešćem traktora, što čini 8% poginulih lica u saobraćajnim nezgodama. Povređena lica u saobraćajnim nezgodama sa traktorima čine 4% povređenih lica u saobraćajnim nezgodama u Kruševcu. Najviše nastradalih lica na traktorima je među licima starosti 65+ godina, a najviše nastradalih lica u saobraćajnim nezgodama sa traktorima je u junu i avgustu. Poginulo je 9 lica u saobraćajnim nezgodama sa učešćem teretnih vozila, što čini 22% poginulih lica u saobraćajnim nezgodama. Povređena lica u saobraćajnim nezgodama sa teretnim vozilima čine 15% povređenih lica u saobraćajnim nezgodama. Najviše nastradalih lica u teretnom vozilu je među licima starosti 46-64 godina. Najviše nastradalih lica u saobraćajnim nezgodama sa teretnim vozilima na teritoriji Kruševca je u decembru.

Broj povređene dece u posmatranom periodu na teritoriji Kruševca je 128, dok, na sreću, nije bilo poginule dece. Od ukupnog broja nastradale dece, deca putnici čine 46%, deca pešaci 35%, a deca vozači 19%. Deca najviše stradaju u maju. Ukupno je poginulo šest mladih lica u periodu od četiri godine u Kruševcu, odnosno 15% od ukupno poginulih lica. Mladi u saobraćajnim nezgodama najčešće stradaju u svojstvu vozača (52%). Mladi najviše stradaju u junu. Na teritoriji Kruševca, u periodu 2020-2024. godina, ukupno je poginulo devet lica starijih od 65 godina, što čini 22% od ukupno poginulih lica. Lica starija od 65 godina u saobraćajnim nezgodama najčešće stradaju u svojstvu putnika i/ili vozača putničkih automobila (36%). Stariji najviše stradaju u septembru.

Iz gore navedenih podataka možemo da zaključimo da, u periodu 2020-2024. godina, na teritoriji lokalne samouprave grada Kruševca, najveći broj saobraćajnih nezgoda sa nastradalim licima pripada grupi tipova „saobraćajnih nezgoda sa pešacima“, kao i da je najviše nastradalih lica u saobraćajnim nezgodama u Kruševcu bilo u septembru.

Detaljni izveštaji o stanju bezbednosti saobraćaja za svaku lokalnu samoupravu u Srbiji dostupni su na sajtu Agencije ili klikom OVDE.

Agencija za bezbednost saobraćaja apeluje na sve učesnike u saobraćaju da budu odgovorniji i oprezniji. Svaki izgubljen život je tragedija za porodicu i celo društvo. Zato je ovaj izveštaj jasan poziv da učinimo više – da brojke postanu manje, a da životi na našim putevima budu sačuvani.