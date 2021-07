PLANSKA ISKLJUČENJA STRUJE U PETAK, 09.07.2021.

U petak, 09. jula 2021. godine, planirana su isključenja električne energije:

od 08.00 do 09.00 deo ulice Ratka Pešića u Čitluku;

od 08.30 do 10.00 naseljeno mesto Mala Vrbnica i delovi naseljenih mesta Žabare (iz TS Žabare 3) i Trebotin (iz TS Trebotin 2);

od 08.30 do 10.00 delovi ulica Božidara Kolovića i Divne Gavrilović u Kruševcu;

od 08.30 do 09.30 tržni centar “Sklonište” – lokali preko puta Ekonomske škole;

od 08.30 do 14.30 deo naseljenog mesta Trmčare (iz TS Trmčare 3);

od 08.30 do 14.30 deo naseljenog mesta Modrica (iz TS Modrica 2);

od 10.00 do 11.00 deo naseljenog mesta Pepeljevac (iz TS Pepeljevac 1);

od 10.30 do 12.00 delovi naseljenih mesta Trebotin, Lukavac i Meševo;

od 10.30 do 12.00 deo ulice Stevana Sremca, sa sporednim ulicama;

od 12.00 do 13.00 deo naseljenog mesta Jasika (iz TS Jasika 3);

od 12.30 do 14.00 deo naseljenog mesta Trebotin (iz TS Trebotin 3);

od 13.30 do 14.15 deo Jug Bogdanove ulice (od kružnog toka do Autobuske stanice, leva strana);

od 14.30 do 15.00 ulica Stanoja Glavaša, na Bagdali.