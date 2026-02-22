23. FEBRUARA 2026. POČINJE VELIKI VASKRŠNJI POST, NAJDUŽI I NAJSTROŽI TOKOM GODINE

Uskršnji post predstavlja najznačajniji period duhovnog prečišćavanja u pravoslavnoj tradiciji. Za razliku od drugih posnih perioda tokom crkvene godine, Veliki post zauzima posebno mesto u životu vernika jer prethodi najvećem hrišćanskom prazniku – Vaskrsu, vaskrsenju Gospoda Isusa Hrista. Ovaj period nije samo vreme telesnog uzdržavanja od određenih namirnica, već pre svega predstavlja priliku za duboku unutrašnju transformaciju, pokajanje i duhovno buđenje.

Uskršnji post u 2026. godini počinje u ponedeljak, 23. februara, i predstavlja početak najvažnijeg duhovnog putovanja u pravoslavnoj godini.

Ovaj datum obeležava trenutak kada vernici širom sveta počinju period stroge discipline, molitvenog života i unutrašnjeg prečišćavanja koji će trajati narednih sedam nedelja.

Poslednji dan Velikog posta je subota, 11. april 2026. godine, nakon čega u nedelju, 12. aprila, pravoslavni hrišćani širom sveta slave praznik Vaskrs. Ovaj period od 48 dana predstavlja kompletan ciklus duhovne pripreme koji je osmišljen tako da postupno uvede vernike u sve dublju povezanost sa verom i crkvenom tradicijom.

Sveti oci Crkve vekovima su učili da je post bez duhovnog sadržaja samo gladovanje, a ne vera. Telesno uzdržavanje dobija smisao jedino kada je praćeno duhovnim rastom i promenom načina života.

Veliki post nije homogen period sa jednakim pravilima tokom svih 48 dana. Naprotiv, ovaj period je pažljivo struktuiran kroz sedam posebnih nedelja, od kojih svaka nosi svoje ime, simboliku i specifična pravila posta. Ova struktura omogućava vernicima da postupno produbljuju svoju duhovnu praksu i da svaku nedelju dožive kao poseban korak na putu ka Vaskrsu. Razumevanje ovih nedelja i njihovih pravila pomaže vernicima da se bolje pripreme i da u potpunosti iskoriste duhovno bogatstvo koje svaki period nosi.

Prva nedelja Velikog posta – Čista ili Todorova nedelja zauzima posebno mesto jer označava početak najduhovnijeg perioda u pravoslavnoj godini. Ova sedmica se prostire od ponedeljka, 23. februara, do nedelje, 1. marta 2026. godine, i predstavlja najstroži uvod u period posta. Naziv „Čista nedelja“ nosi duboko simbolično značenje koje se odnosi na čišćenje i od tela i od duha. Vernici ulaze u ovu nedelju sa namerom da se očiste od greha, loših navika i svega što ih udaljava od Boga. Paralelni naziv „Todorova nedelja“ odnosi se na praznik Svetog Teodora koji se obeležava u prvoj suboti Velikog posta. Prva tri dana ove nedelje su najstroži u čitavom postu.

Druga nedelja Velikog posta – Pačista nedelja traje od 2. do 8. marta 2026. godine i nastavlja intenzitet duhovne prakse započete u prvoj nedelji, ali sa nešto izmenjenom strukturom zbog crkvenog praznika. Naziv „Pačista“ ili „Posle Čiste“ ukazuje na njen položaj odmah nakon najstrožije, prve nedelje. Vernici su već uvežbali osnovna pravila posta i sada ulaze u stabilniji ritam duhovnog života.

Treća nedelja Velikog posta – Krstopoklona nedelja, koja se prostire od 9. do 15. marta 2026. godine, predstavlja jedan od najznačajnijih perioda tokom čitavog posta. Naziv potiče od poklanjanja Časnom krstu koje se obavlja u nedelju – središnjem danu ove sedmice. Krst se iznosi na sredinu crkve kako bi vernici mogli da mu se poklone, ljubeći ga i pokazujući svoju veru i posvećenost. Ovaj običaj pomaže vernicima da se sredinom posta podsete zašto postе i osvеže svoju duhovnu energiju.

Četvrta nedelja Velikog posta – Sredoposna nedelja obuhvata period od 16. do 22. marta 2026. godine i predstavlja tačnu sredinu čitavog posnog perioda. Ova nedelja je prelomna tačka na putu ka Vaskrsu. Polovina puta je pređena, a vernici mogu da se osvrnе na svoje duhovno napredovanje i osnaže se za narednu polovinu putovanja.

Peta nedelja Velikog posta – Gluva nedelja traje od 23. do 29. marta 2026. godine. Ovaj naziv odražava duboku duhovnu praksu ćutanja, uzdržavanja i pokajanja koja karakteriše ovaj period. Naziv „Gluva“ ne odnosi se na fizički nedostatak sluha, već na duhovno stanje u kojem vernici treba da se udalje od svetske buke, zabave i praznih razgovora. To je vreme duboke tišine, okretanja ka unutra i fokusiranja na molittvu.

Šesta nedelja Velikog posta – Cvetna nedelja obuhvata period od 30. marta do 5. aprila 2026. godine, a naziva se Cvetna prema prazniku Cveti koji se slavi u nedelju i koji predstavlja vrhunac ove sedmice. Cvetna nedelja donosi posebnu atmosferu jer je to poslednja puna nedelja posta pre nego što započne Stradalna nedelja. Čitava sedmica je u znaku pripreme za najveći događaj u hrišćanstvu – ulazak Isusa Hrista u Jerusalim. Cveti su, uz Blagovesti koje slede u utorak Stradalne nedelje, jedini dan kada je dozvoljena riba tokom Velikog posta. Ovo razrešenje nije slučajno – ono označava radost zbog Hristovog ulaska u Jerusalim i pruža vernicima fizičku snagu pred najteži deo posta koji sledi.

Sedma i poslednja nedelja Velikog posta – Stradalna ili Strasna nedelja traje od 6. do 12. aprila 2026. godine. Ovo je najintenzivniji, najdublji i najduhovniji period čitavog posta, kada se vernici prisećaju poslednjih dana Hristovog zemaljskog života, njegove patnje, smrti i konačno vaskrsenja. Naziv „Stradalna“ odnosi se na stradanje – patnju koju je Hristos pretrpeo tokom poslednje nedelje svog života. Svaki dan ove nedelje ima poseban značaj i posebna bogosluženja koja prate događaje iz poslednjih dana Hristovog života. Stradalna nedelja je najstroži deo posta jer svaki dan nosi duboko duhovno značenje. Vernici ne samo da poste telesno, već se kroz bogosluženja i molitvu duševno pripremaju za doživljaj najvećeg čuda – vaskrsenja mrtvih. Veliki petak zahteva potpuno uzdržavanje jer je to dan smrti Hrista, dok Velika subota donosi iščekivanje i nadu koja će se ostvariti u vaskrsnu noć.