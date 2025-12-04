21. MEĐUNARODNI FESTIVAL TURISTIČKIH PUBLIKACIJA “KOFER SLOVA” SUTRA U KRUŠEVCU

U petak, 5. decembra u hotelu „Rubin“ od 12 sati, održava se Međunarodni festival turističkih publikacija „Kofer slova“ u organizaciji Turističke organizacije grada Kruševca.

Festival se održava po dvadesetprvi put i okuplja autore, dizajnere, turističke stručnjake i ljubitelje pisane i vizuelne reči, tradicionalno promoviše kulturu, turizam i lepote Srbije i regiona. Posetioci će imati priliku da otkriju ko ove godine nosi titulu najboljih u svetu turističkih izdanja.

Festival je prilika za razmenu iskustava i ideja među stručnjacima i svima koji svojim radom doprinose unapređenju turističke ponude i promociji lokalnih vrednosti.