16. REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE GRADA KRUŠEVCA ODRŽAVA SE SUTRA, GRADSKA UPRAVA ĆE RADITI OD 12 DO 17 SATI

Šesnaesta sednica Skupštine Grada Kruševca zakazana je za četvrtak, 20. novembar. Odbornici će razmatrati predloge i odluke iz 38 tačaka dnevnog reda.

Lokalni parlament daće mišljenje o predlozima izmena iz urabnističkih planova koji se odnose na Novo groblje – zapad, stambeno-poslovni blok Kolonija, Hajduk Veljkova, Jasički put, Veliki Šiljegovac.

Na dnevnom redu sednice je i izveštaj o izvršenju budžeta za period januar-septembar. Odbornici Skupštine Grada razmatraće i program unapređenja socijalne zaštite, kao i predlog odluke o načinu ostvarivanja statusa roditelj negovatelj, ali i o utvrđivanju mesečne novčane naknade za ta lica.

Na dnevnom redu sednice je i program korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine u 2025. godini, izrada Regionalnog plana upravljanja otpadom u Rasinskom okrugu 2025-2034, kao i razrešenje i imenovanje članova školskih odbora u više osnovnih škola i u Gimanziji.

Lokalni parlament razmatraće i ostale tačke iz imovinsko pravne oblasti. Sednicom će predsedavati predsednica Skupštine Dragana Barišić, a sednica počinje u 10 časova.

Obaveštavaju se građani da će, zbog održavanja 16. sednice Skupštine Grada Kruševca, biti izmenjeno radno vreme Gradske uprave. U četvrtak 20. novembra 2025. godine, Gradska uprava radiće od 12 do 17 časova.