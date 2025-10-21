15. SEDNICA SKUPŠTINE GRADA O REBALANSU BUDŽETA KRUŠEVCA ZAKAZANA ZA SUTRA

Za sredu, 22. oktobar zakazana je sednica lokalnog parlamenta, koja će obuhvatiti dve tačke dnevnog reda: odluka o Rebalansu budžeta i odluka o Izmeni i dopuni programa uređivanja građevinskog zemljišta.

Da podsetimo, prošle nedelje je u Gradskoj upravi Kruševac održana Javna tribina o rebalansu budžeta za tekuću godinu. Odlukom o rebalansu budžeta grada Kruševca za 2025. godinu utvrđuju se ukupni prihodi i primanja i ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 7 milijardi 736 miliona 947.439 dinara, od toga 7 milijardi 561miliona 400.000 dinara sredstva iz budžeta i 175.547.439 dinara sredstva iz drugih izvora budžetskih korisnika.

U kreriranju budžeta grada Kruševca za 2025. godinu striktno je poštovana zakonska regulative, a to je da budžet ne može da bude uvećan za više od 7,5% u odnosu na budžet iz prethodne godine, rekao je gradonačelnik Kruševca Ivan Manojlović.

I za naredni period novac iz gradske kase biće preusmeren na investiranja. Po rečima gradonačelnika, završavaće se brojne projektne investicije, ali i nove, poput novih saobraćajnica koje će biti dodate u Plan i program realizacije. O odluci o rebalansu izjašnjavaće se odbornici skupštine grada na sednici Skupštine u sredu, 22. oktobra.

Obaveštavaju se građani da će, zbog održavanja 15. sednice Skupštine Grada Kruševca, biti izmenjeno radno vreme Gradske uprave. U sredu, 22. oktobra 2025. godine, Gradska uprava radiće od 12 do 17 časova.