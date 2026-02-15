15. FEBRUAR, DAN DRŽAVNOSTI REPUBLIKE SRBIJE, SEĆANJE NA SRETENJSKI USTAV

Srbija obeležava Sretenje – Dan državnosti u znak sećanja na 15. februar 1804. godine kada je podignut Prvi srpski ustanak pod vođstvom vožda Karađorđa i kada je 1835. godine donet Sretenjski ustav, prvi savremeni Ustav Srbije.
Na Sretenje 1804. godine, grupa istaknutijih Srba, narodnih prvaka, njih približno 300, većinom iz tog dela Šumadije, a delom i iz drugih delova tadašnjeg Beogradskog pašaluka, odnosno formalno Smederevskog, izabrala je Đorđa Petrovića poznatog kao Karađorđa za vožda. Prvi, kratkotrajni ustav Kneževine Srbije donet je na Sretenje 1835. godine, a ustavopiscu Dimitriju Davidoviću uzori su bili odgovarajući pravni spomenici Francuske, odnosno Belgije. Davidovićev ustav bio je, formalno, na snazi svega 55 dana, a okolne sile odmah su se suprotstavile takvom ustavnom ustrojstvu jer većina zemalja ondašnje Evrope nije ni imala ustave, pa ni Austrija i Rusija.
Dan državnosti Srbije se slavio do nastanka Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, nakon čega je ukinut, a kao državni praznik u Republici Srbiji obnovljen je 10. jula 2001, a slavi se od 15. februara 2002. godine.
Grad Kruševac obeležio je Dan državnosti Srbije, polaganjem venaca brojnih zvaničnih delegacija i udruženja građana na Spomenik kosovskim junacima. U ime Grada Kruševca, počast su odale predsednica Skupštine Dragana Barišić i zamenica gradonačelnika Snežana Radojković. Osim brojnih zvaničnika Grada, vence su položile delegacije Rasinskog upravnog okruga, Vojske RS ( kruševački garnizon ), Policije, Savez udruženja boraca narodnooslobodilačkih ratova Srbije, Udruženje rezervnih vojnih starešina, Ratni vojni invalidi, Kolo srpskih sestara, pokret Srce heroja, Graditelji mira, Bojevo bratstvo, Slobodarski pokret Srbije, Udruženje za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije, Srpska pravoslavna armija, Udruženje vojnih penzionera, Udruženje penzionera „Car Lazar“…
Ove godine zbog obeležavanja Dan državnosti, koji se u Srbiji inače praznuje 15. i 16. februara, biće neradna tri dana, s obzirom na to da je Sretenje „palo“ u nedelju.