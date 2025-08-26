13. SEDNICA SKUPŠTINE GRADA KRUŠEVCA U ZA SREDU, 27. AVGUST 2025. GODINE

Za sredu, 27. avgust 2025. godine zakazana je 13. sednica Skupštine grada Kruševca. Pred odbornicima će se, za sada, naći 24 tačke dnevnog reda.

Gradski parlament će na početku sednice konstatovati prestanak mandata i potvrditi mandate novim odbornicima. Raspravljaće se o izveštaju o izvršenju Odluke o budžetu grada Kruševca za perod od početka ove godine do juna meseca, kao i o Odluci o matičnom području grada.

Na dnevnom redu 13. sednice su i predlog Odluke o davanju saglasnosti i usvajanju Projekta javno-privatnog partnerstva sa elementima koncesije za poveravanje obavljanja delatnosti gradsko-prigradskog linijskog prevoza putnika na teritoriji grada Kruševca i predlog Odluke o davanju saglasnosti i usvajanju Projekta javno-privatnog partnerstva za substituciju proizvodnje toplotne energije iz fosilnh goriva toplotnom energijom dobijenom iz obnovljivih izvora, bez elemenata koncesije, zatim predlog Zaključka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o merenju i verifikaciji za utvrđivanje ostvarene uštede u periodu maj 2024. – april 2025. godine (5 godina garantnog perioda), po Ugovoru o javno-privatnom partnerstvu za vršenje usluga rekonstrukcije i modernizacije sistema javnog osvetljenja primenom mera uštede energije sa Led tehnologijom na teritoriji grada Kruševca, kao i predog Zaključka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o merenju i verifikaciji za utvrđivanje ostvarene uštede u periodu april 2024. – mart 2025. godine (7 godina garantnog perioda), po Ugovoru o javno-privatnom partnerstvu za vršenje usluga rekonstrukcije, racionalizacije i održavanja dela sistema javnog osvetljenja u naseljenim mestima grada Kruševca.

Pred odbornicima će biti i predlozi Rešenja o davanju saglasnosti na izmene i dopunu Programa poslovanja JKP „Gradska toplana“ Kruševac, Javnog preduzeća za urbanizam i projektovanje, JKP „Vodovod-Kruševac“ i Javno-komunalnog preduzeća „Kruševac“ za tekuću, 2025. godinu.

Pored ovih, na dnevnom redu 13. sednice Skupštine grada Kruševca nalaze se i tačke o predlozima za razrešenje i imenovanje direktora u JKP „Poslovni centar“ i JKP „Vodovod Kruševac“, razrešenje i imenovanje člana Saveta za zdravlje, predlozi za razrešenje i imenovanje člana školskog odbora u O.Š. „Vuk Karadžić“ i „Jovan Popović“ u Kruševcu i O.Š. „Vasa Pelagić“ u Padežu, kao i predlozi za razrešenje i imenovanje člana školskog odbora u Medicinskoj i Prvoj tehničkoj školi u Kruševcu.

Predlog Odluke o otuđenju iz javne svojine grada Kruševca – poslovni kompleks u naseljenom mestu Lipovac, takođe je jedna od tačaka Dnevnog reda 13. sednice Skupštine grada Kruševca.

Sednica će biti održana u sredu, 27. avgusta od 10 sati, u zgradi Gradske uprave Kruševac.