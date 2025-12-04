125 JEDINICA KRVI PRIKUPLJENO NA REDOVNOJ AKCIJI CRVENOG KRSTA KRUŠEVAC

Crveni krst Kruševac organizovao je danas još jednu u nizu uspešnih akcija dobrovoljnog davanja krvi, na kojoj je prikupljeno 125 jedinica najdragocenije tečnosti.

Redovna akcija dobrovoljnog davanja krvi u prostorijama Crvenog krsta Kruševac i ovog četvrtka okupila je veliki broj dobrovoljnih davalaca. Sumirajući rezultate odlazeće godine, sekretar Emina Todorović istakla je podatke da je ove godine, do sada, prikupljeno oko 3500 jedinioca krvi. Takođe, dodatno ohrabruje da je u 2025. zabeleženo je 495 novih davalaca.

Po broju organizovanih akcija i prikupljenih jedinica krvi, Crveni krst Kruševac je prvi u ovom delu Srbije, potvrdio je Zavod za transfuziju krvi Niš.

Do kraja ove godine biće realizovane još tri akcije, naredna koja će biti organizovana u prostorijama Crvenog krsta je zakazana za 18. decembar, od 8 do 14 sati.