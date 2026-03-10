Jefimija TV, Kruševac

Društvo Vesti

11. KRUŠEVAČKI POLUMARATON U NEDELJU, 15. MARTA 2026.

ByGoran Nikolić

mar 10, 2026

Kruševac će 15. marta biti domaćin još jednog velikog sportskog događaja, 11. po redu Kruševačkog polumaratona, koji iz godine u godinu okuplja sve veći broj učesnika i ljubitelja trčanja.

Ove godine na 11. Kruševačkom polumaratonu učestvovaće 1.400 trkača iz 20 zemalja, što Kruševačkom polumaratonu daje međunarodni karakter i potvrđuje da je trka u gradu pod Bagdalom prerasla lokalne okvire. U trci će imati prilike da se oproba i veliki broj rekreativaca i najmlađih učesnika.

Organizatori ističu da su pripreme u završnoj fazi i da će bezbednost i dobra organizacija biti na visokom nivou i pozivaju Kruševljane da uzmu učešće u ovoj sportskoj manifestaciji.

15. mart biće prilika da Kruševac pošalje sliku grada zdravog duha, energije i zajedništva.

Zbog održavanja polumaratona, Glavna gradska i njoj prateće ulice biće privremeno zatvorene za saobraćaj.

Vidovdanska od Trga Kosovskih junaka do Takovske, 14. marta od 16 sati do 15. marta u 16 sati. Zabrana saobraćaja važi i u ulici Nemanjinoj od Gazimestanske do Kosovske i u delu ulice Kosovske od Kralja Aleksandra Ujedinitelja do Slobodišta od 18 sati u subotu, 14. marta do 16 sati u nedelju, 15 marta.

