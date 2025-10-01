1. OKTOBRA SE OBELEŽAVA MEĐUNARODNI DAN STARIH. CEO OKTOBAR JE MESEC SOLIDARNOSTI SA STARIM OSOBAMA

Međunarodni dan starijih osoba se u svetu i kod nas obeležava 1. oktobra, u skladu sa Rezolucijom 45/106 koju je proglasila Generalna skupština Ujedinjenih nacija 14. decembra 1990. godine, sa ciljem da se naglasi važnost prilagođavanja životnog okruženja potrebama i sposobnostima stanovnika trećeg doba. Nakon ove inicijative, Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 1991. godine, u skladu sa Rezolucijom 46/91, usvojila principe Ujedinjenih nacija koji se odnose na starije osobe. Na Svetskoj skupštini o starenju 2002. godine usvojen je Madridski međunarodni akcioni plan za starenje kako bi se odgovorilo na mogućnosti i izazove starenja stanovništva u 21. veku i promovisao razvoj društva za sve generacije.

Očekivani životni vek pri rođenju sada premašuje 75 godina u polovini zemalja sveta, za 25 godina duže nego 1950. godine. Predviđa se da će do 2030. godine starije osobe nadmašiti broj mladih na globalnom nivou, a ovo povećanje je najbrže u zemljama u razvoju. Ova demografska promena je značajno transformisala pejzaž brige, obuhvatajući širok spektar potreba za plaćenom i neplaćenom podrškom u formalnom i neformalnom okruženju. Kako stanovništvo stari, potražnja za sveobuhvatnim uslugama zdravstvene zaštite, nege i socijalne podrške značajno je porasla, posebno za starije osobe sa stanjima kao što je demencija.

Trenutno, preko 700 miliona ljudi na svetu ima preko 60 godina, a procenjuje se da će do 2050. godine taj broj iznositi dve milijarde, što će predstavljati preko 20% svetske populacije. Obeležavanje Međunarodnog dana i meseca starijih osoba obuhvata veliki broj zdravstveno-promotivnih aktivnosti u lokalnim zajednicama kao što su predavanja, zdravstveno-promotivne akcije, tribine, okrugli stolovi, javne manifestacije, koncerti, sportski događaji, bazari zdravlja i slično.

Realizacijom različitih aktivnosti, Gerontološki centar Kruševac će obeležiti oktobar – Mesec starih. Biće organizovani Kulturno-umetnički sadržaji, druženja, radionice i izleti.