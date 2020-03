ZABRANJUJE SE ŠETNJA LJUBIMACA OD 20 DO 21 SAT??

Mogućnost da građani koji imaju kućne ljubimce mogu da ih šetaju u vreme policijskog časa, od 20 do 21 sat, vrlo brzo će biti ukinuta.

To je najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je rekao da je i pre bio protiv toga da se dozvoli ljudima da šetaju kućne ljubimce u to vreme: “Naljutio sam se na odluku da pustimo ljude da šetaju pse i to će u kratkom vremenskom periodu biti ukinuto. To vam garantujem. Nije to zato što sam zlikovac i ne volim pse, pa moja kćerka ima psa. Ovo nije ničiji hir, najvažniji su nam ljudski životi.” Vučić je poručio vlasnicima pasa da ih šetaju ujutru u 5.15 i popodne u 15.00.