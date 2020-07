Zabrana kretanja za vikend moguća u celoj Srbiji??

“Da se ja pitam, ja bih “policijski čas” od petka u 18.00 do ponedeljka ujutru uveo u celoj Srbiji, ali Krizni štab će odlučiti.”, rekao je predsednik Srbije.

Što se tiče novih mera, Vučić kaže da će Krizni štab saopštiti kada kreću sa primenom. “Može da se dogodi da toga ne bude ako brojevi budu bolji u naredna dva dana u šta ne verujem”, rekao je Vučić. “Računajte na zabranu kretanja od petka verovatno od 18 časova do ponedeljka ujutru u 5 sati. Lično bih voleo da to bude za celu Srbiju, a da li će me Krizni štab poslušati i premijerka Brnabić to ćemo da vidimo”, poručio je Vučić.

Čeka nas teška jesen, vakcine sigurno neće biti do sledeće godine, ako je i tada bude, navodi Vučić. “Moraćemo da budemo disciplinovaniji, ali pobedićemo”, poručuje predsednik, a prenosi RTS. Kako bismo bili spremni za novi talas koronavirusa na jesen doneli smo odluku o izgradnji dve velike kovid bolnice – prva na Batajničkom drumu, a druga bolnica biće u Kruševcu. Pored toga, obezbedićemo i 10 modularnih bolnica koje će lako moći da se premeštaju sa mesta na mesto prema potrebama, istakao je Vučić.

Moraćemo da izbegnemo sudar gripa i koronavirusa na jesen, rekao je Vučić i dodao da će morati da se protiv gripa vakciniše više od dva miliona najugroženijih ljudi. Vakcinu će primiti svi zdravstveni radnici, vojska, policija, šalterski službenici, deca od tri do 12 godina, penzioneri i svi hronični bolesnici. Najteži talas koronavirusa očekujemo oko 1. novembra, a pre toga će krenuti grip, dodao je Vučić.