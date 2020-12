ZA STARIJE OSNOVCE I SREDNJOŠKOLCE POČELA ONLINE NASTAVA

Nastava na daljinu počela je danas za starije osnovce i srednjoškolce i tako će biti do 18. decembra kada počinje zimski raspust. To praktično znači da će oni u školske klupe, ako sve ostane po sadašnjem planu, sesti tek sledeće godine, tačnije 20. januara. Do tada, u preporukama Ministarstva prosvete ima dosta novina za đake, ali i stroga upustva i obaveze za nastavnike.

Novine u odnosu na mere tokom prvog talasa kovida, a kada su đaci takođe učili od kuće su sledeće: “Sve što se ne stigne ili časovi koje nije moguće organizovati tokom nastave na daljinu biće preneti na drugo polugodište: Đaci će pet dana pre provere znanja biti obavešteni o tome. Praktično, među obavezama nastavnika je i da obavesti učenike. Svi pismeni zadaci i pismene provere koje traju duže od 15 minuta realizuju se u školi uz poštovanje svih epidemiološkoh mera. Nastavnici do utorka treba da pripreme i listu svih pismenih zadataka i pismenih provera. U obavezi su da za svako odeljenje objave raspored i to javno, na oglasnoj tabli škole i na zvaničnoj internet strani škole. Ukoliko zbog bolesti učenik nije mogao da pohađa nastavu ni onlajn, on može biti neocenjen. Mogućnost da se poprave ocene ostaje i nadalje.

U najnovijem upustvu piše: Ocenjivanje učenika na osnovu usmene provere postignuća izuzetno može da se obavlja neposredno u školi, ukoliko je učenik nezadovoljan predlogom zaključne ocene”.