“ZA ISTINU I PRAVDU O BEBAMA”: PODNETO 1500 KRIVIČNIH PRIJAVA

Predsednik Udruženja “Za istinu i pravdu o bebama” Radiša Pavlović pozvao je danas iz Kruševca sve roditelje koji se godinama bore za istinu da im se pridruže i shodno zakonskoj mogućnosti slučajeve preko tužilaštva, a ne sudskim putem kako savetuju pojedini advokati i različite organizacije.

Zakon o utvrđivanju činjenica o statusu novorođene dece za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta u Republici Srbii stupio je na snagu u martu ove godine. Kako ističe predsednik Udruženja “Za istinu i pravdu o bebama” Radiša Pavlović, koji je i član Vladine komisije za ispitivanje postupanja državnih organa u rasvetljavanju prijavljenih slučajeva nestale dece, pred roditeljima su dve mogućnosti – da slučajeve rešavaju sudskim procesom, kako savetuju pojedini advokati i organizacije zbog lične materjalne dobiti ili preko tužilaštva, koji je, kako ističe Pavlović, jedini put do istine i pravde. Predsednik Udruženja “Za istinu i pravdu o nestalim bebama” Radiša Pavlović insistira da se roditelji nestale dece priključe zajedničkoj borbi kako bi došli do istine, jer su, kako kaže u dosadašnjem radu u saradnji sa institucijama uspeli da dođu do značajnih podataka. Još uvek je problem u pronalaženju dokumentacije u pojedinim bolnicama među kojima je i krusevačka.

Od 2002. godine podneto je oko 1500 krivičnih prijava koje se tiču nestalih beba u Srbiji, a od tog broja je 87 iz Rasinskog okruga.