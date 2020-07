UPOZORENJE NA NEPOGODE U SUBOTU, NESTABILNO I U NEDELJU

Republički hidro-meteorološki zavod Srbije upozorava danas na moguće jake pljuskove sa grmljavinom i gradom i tokom današnjeg dana.

Intenziviranje grmljavinskih procesa ocekuje se u Vojvodini, a tokom dana ponovo i u ostalim krajevima uz pojavu grada i količinu padavina vecu od 20 mm za kratak vremenki period.

Danas će biti promenljivo oblacno i sparno sa pljuskovima i grmljavinom, koji ce ujutro i pre podne biti izrazeniji u severnim, a do kraja dana i u ostalim krajevima, ponegde sa nepogodama, obilnim padavinama u kratkom vremenskom periodu i gradom. Vetar ujutro umeren i jak, jugoistocni, posle podne u skretanju na severozapadni, u slabljenju. Jutarnja temperatura od 16 do 20 najvisa dnevna od 25 do 31 stepen.

U nedelju u Kruševcu nestabilno uz promenljivu oblačnost sa sunčanim intervalima i mogućom pojavom kratkotrajne kiše i lokalnih pljuskova. Vetar slab zapadni i severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 18°C, a maksimalna oko 27°C.

Prema izgledima vremena za sedam dana, do 1. avgusta, u nedelju pre podne postepeni prestanak padavina, a od sredine dana u vecini mesta duzi intervali suncanog vremena.

Od ponedeljka pretezno suncano, sredinom nedelje veoma toplo. U petak osvezenje sa kisom i pljuskovima, a zatim suncano i toplije.