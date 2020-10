U SRBIJI 108, U NAŠEM OKRUGU 5 INFICIRANIH UČENIKA

Ministar prosvete Mladen Šarčević izjavio je danas da je od 1. oktobra u školama u Srbiji od korona virusa oboleo 51 đak, 30 u osnovnim školama i 21 u srednjim školama, dok je od zaposlenih sedmoro pozitivno na korona virus.

Šarčević je rekao da je od 1. septembra u školama zabeleženo 108 učenika koji su imali korona virus, 65 u osnovnim i 43 u srednjim školama, kao i 36 zaposlenih. U Rasinskom okrugu virusom Covid19 inficirano je 5 učenika (Trstenik 3, Aleksandrovac 1 i Kruševac 1) i jedan nastavnik (Trstenik) iz okruga.

U učeničkim domovima nema obolelih od korone, a u studentskim centrima ove nedelje imaju jednog studenta sa koronom, dodao je Šarčević. Šarčević je ocenio da je stabilan broj polaznika onlajn nastave, odnosno da je 2,9 odsto njih iz osnovnih škola, a 3,8 odsto iz srednjih škola. Prema njegovim rečima, transmisija virusa u školama je jako mala, 1,6 učenika dnevno se zarazi na njih 850.000.

Podsetimo, tokom jučerašnjeg dana se naveliko pričalo o mogućem zatvaranju škola, odnosno prelasku na onlajn nastavu, u slučaju da dođe do eksplozije korona virusa. Međutim, ako do toga dođe to će viti učinjeno postepeno, po regionima, a ne u celoj zemlji odjednom.