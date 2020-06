TIODOROVIĆ: „DA NEMA VIŠE OGRANIČENJA“

Dr Branislav Tiodorović založio se da za momentalno ukidanje većine mera. “Treba sve odmah da pustimo, da nema više nikakvih ograničenja. Da pustimo da se normalno održavaju svi sportski događaji, sve manifestacije… Pa danas treba i đaci da krenu u školu, doduše samo oni koji bi da popravljaju ocene. Jedino s koncertima treba sačekati do 15. juna. Ceo svet to radi, što bismo sad mi nešto kočili. Pustimo ljude da žive. Uz maske i rukavice, gde je to neophodno, za 14 dana bićemo bez korone, garantujem”, rekao je Tiodorović .

Istakao je važnost pranja ruku i naveo da je rukavice jedino opravdano nositi na poslovima poput onih gde se tokom proizvodnje rukama pipa mnogo proizvoda. “Ni konobari ne treba da nose rukavice jer rukavice samo njih štite, ali ne i vas ako svašta dodiruju istom rukavicom. Konobari treba svaki čas da peru ruke jer samo time štite goste. I obavezno da nose maske. Na otvorenom je besmisleno nositi maske”, istakao je Tiodorović.

Naveo je da u Srbiji nije zebeležen slučaj da je neko dvaput oboleo od koronavirusa. Veruje da će naše stanovništvo primati vakcinu u sezoni 2021/22. “Zaista mislim da drugog talasa neće biti na jesen.”

