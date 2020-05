Drugi talas je izvestan, ali ne treba da paničimo, već da ga spremno dočekamo. Nemamo drugih evidentiranih žarišta osim Jure i epidemijski tok ide povoljnim tokom, i očekivanim za ovo doba godine, rekla je dr Darija Kisić Tepavčević. “Uspeli smo da prebrodimo prvi, najjači udar, čak i da dođe do drugog talasa nikada više ne može da bude jak kao što je bio prvi”, rekla je Kisić. Vraćamo se svim aspektima svakodnevnih aktivnosti jer je epidemiološka slika sve povoljnija, kaže doktorka dodajući da je već pre par nedelja kada je ukinuto vanredno stanje stručna procena bila da za to postoje mogućnosti. “Sva je prilika da ovaj virus neće nestati, naučićemo da živimo sa njim, ali to sporadično pojavljivanje ne treba da nas zabrinjava”, kaže ona. Doktorka dodaje da se svi nadaju da tokom leta neće biti slučajeva korone, ali da i to ne bi trebalo mnogo da nas brine, ako se pojave sporadični slučajevi, jer je to slučaj i sa gripom. Ona misli da će ubuduće, ako se korona virus vrati, verovatno prolaziti sa posledicama poput obične prehlade.

“Testiranje na lični zahtev ne preporučujemo, jer je negativan test, koji su mnogi u svetu radili zbog psihiloškog pristiska dovodili do njihovog opuštanja, i nepoštovanja mera, pa su bili u riziku da se zaraze već istog dana”, kaže Kisić. Ako je testiranje potrebno zbog poslovnih putovanja ono se može obaviti u domovima zdravlja i institutima za javno zdravlje. Za maloletne i studente je besplatno, dok se za ostale cena kreće oko 6.000 dinara.