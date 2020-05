TESTIRANJE NA ANTITELA, CENA OD 1000 DO 1200 DINARA

Planira se uvođenje brzih testova na antitela i taj test će građani najverovatnije plaćati oko 1.000 ili 1.200 dinara. Ovo je najavila danas Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić, koja je rekla i da će na osnovu tih testova moći da se utvrdi da li je neko preležao korona virus i dodala da cena još nije utvrđena, ali da bi trebalo da koštaju oko 1.000 ili 1.200 dinara. „Gledali smo da za građane koji žele da se testiraju na antitela imamo simboličnu cenu“, rekla je ona za televiziju Prva i dodala da država neće ništa zarađivati na tim testovima.

Brnabić je navela i da u ovom trenutku postoji prošireno testiranje za one koji imaju simptome, one koji rade u kolektivima i za one koji su bili u kontaktu sa zaraženima. Dodala je i da građani koji su deo velikog istraživanja, a u pitanju je 7.000 domaćinstava, neće plaćati testove.

Brnabić je, odgovarajući na pitanja građana na televiziji Prva, rekla da je rano da se trči pobednički krug jer visu nije nestao, ali je broj obolelih znatno manji i iznosi oko 1 odsto. „Danas imamo između 40 i 100 slučajeva dnevno. Situacija u bolnicama je takva da se bolnice polako vraćaju normalnom režimu rada“, dodala je Brnabić. „Važno je da imamo mere prevencije i opreza, nošenje maski u zatvorenom prostoru, distanca i redovno pranje ruku“, objasnila je Brnabić.