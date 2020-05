ŠTETA SE JOŠ UVEK PROCENJUJE /video

Nevreme praćeno krupnim gradom i jakim vetrom na području Kruševca pričinilo je veliku materijalnu štetu na poljoprivrednim usevima i voćnjacima ali i na objektima i većem broju automobila. Dejstvovao je i Radarski centar, ispalivši preko 600 protivgradnih raketa. Na području Kruševca juče je palo 23,3 l/m2 padavina, kiše i grada. Pričinjena je znatna materijalna šteta na poljoprivrednim kulturama, a došlo je i do oštećenja na nekategorisanim putevima. U delovima grada su, usled pojave krupnog grada (do veličine jajeta), popucale šoferšajbne na vozilima. Prema podacima Radarskog centra Kruševac na području Rasinskog okruga juče tokom popodneva ispaljeno je 609 protivgradnih raketa. Prema dosadašnjim informacijama grad je pričinio štetu od 30 do 100 odsto na ukupnoj površini od 250 hektara u nekoliko kruševačkih sela.

U ataru Štitara, šteta je na oko 50 ha od 70 do 100 odsto, potom Mačkovac na oko 100 hektara od 40 do 60 odsto dok je u Ćelijama šteta na 50 hekatar od 30 do 50 odsto. Olujni vetar i grad pogodio je i Kupački kraj, nanevši veliku materijalnu štetu poljoprivrednim usevima.

Na imanju porodice Pavlović, koja se bavi poljoprivrednom proizvodnjom, pričinjena je ogromna šteta na gotovo svim usevima. Grad koji je, kako kažu poljoprivredni proizvođači pao u ogromnoj količini, pa je izgledalo kao da je na zemlju pao sneg, a ne grad. Nažalost, ove obilne padavine bile su pogubne po one voćne zasade koji nisu bili zaštićeni, ali i po veliki broj ratarskih useva. Prema rečima Valentine Pavlović iz Velikih Kupaca, krupan grad 100 % je uništio poljoprivredne useve na otvorenom, ali i u plastenicima koji su zbog velike količine padavina pod vodom.

Posledice gradonosnih oblaka vidljive su i u ostalim selima na teritorji grada. Pored poljoprivrednih useva i voćnjaka, grad je pričinio štetu i na objektima i većem broju automobila. Nadležne službe su na terenu, obilaze područja pogođena gradom i procenjuju štetu.. Zbog jučerašnje nepogode, prema podacima Elektrodistribucije Kruševac, došlo je do ispadanja 14 trafostanica iz sistema, a očekuje se da će do otklona kvarova doći u roku od 48 sati. Vodovod je imao 35 intervencija na lokalnoj vodovodnoj mreži, a one su bile prouzrukovane vremenskom nepogodom koja je pogodila teritoriju grada.

Tokom protekla 24 časa, vatrogasno-spasilačke jedinice intervenisale su na gašenju jednog požara na stambenom objektu i jednoj intervenciji crpljenja vode iz podrumskih prostorija kuće. Nije bilo povređenih i stradalih lica.