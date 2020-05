UKIDANJE VANREDNOG STANJA NA ĐURĐEVDAN

Ukidanje vanrednog stanja najverovatnije u sredu, na Đurđevdan, ukidanje policijskog časa dan kasnije. Ostaje zabrana okupljanja i zabrana rada škola.

Da bi se to dogodilo treba dva uslova da se ispune za ukidanje vanrednog stanja i policijskog časa. “Nikome nije lepo da sedi kod kuće, ali to je bio jedini način da sačuvamo naše roditelje, naše ljude i mislim da smo u najvećem delu u tome uspeli. To će svakako biti sledeće nedelje”, rekao je Vučić. Predlog će biti upućen u Skupštinu u sredu, na Đurđevdan, i od četvrtka neće biti policijskog časa.

Dr Kon je rekao i da po ukidanju vanrednog stanja, ostaju vanredne mere. “Samo vanredno stanje ukida policijski čas i angažovanje vojske”, objasnio je Kon.