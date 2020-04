ŠTA SE PROMENILO OD 15. MARTA DO DANAS??

6. marta je u Srbiji potvrđen prvi slučaj Covid19. 15. marta u Srbiji je proglašeno vanredno stanje. Od ponedeljka, 16. marta u potpunosti je obustavljen rad predškolskih, školskih i visokoškolskih ustanova. Nastavu đaci osnovnih i srednjih škola u Srbiji prate “na daljinu”, odnosno putem drugog i trećeg kanala Nacionalne Radio-televizije Srbije i preko internet platformi za učenje. Odložen je aprilski rok na fakultetima, odložena proba male mature, za “posle Uskrsa” kada će biti realizovana OnLine. Preko e-vrtić i e-upis odvija se upis dece u vrtić i prvi razred osnovnih škola. PIO fond je takođe elektronskim putem omogućio slanje zahteva. Bolovanja su automatski produžena dok je u Srbiji na snazi vanredno stanje. Svima koji su na bolovanju zbog dijagnostikovanog virusa Covid19 ili zbog samoizolacije, plata će biti isplaćivana u punom iznosu. Zatvorene su kafane, kafići, restorani, kladionice i kockarnice, frizerski i kozmetički saloni, tržni centri, sem apoteka i prodavnica hrane u njima, ali i auto-perionice i sve pijace u Srbiji bilo da su na otvorenom ili u zatvorenom prostoru. Obustavljen je međugradski autobuski i železnički saobraćaj, avio saobraćaj, a zatim i gradski prevoz, taksi prevoz funkcioniše u vremenu dozvoljenom za kretanje građana. Granice Srbije su zatvorene.

Svi građani stariji od 65 godina, u naseljenim mestima preko 5000 stanovnika, imaju potpunu zabranu napuštanja svojih domova, odnosno domaćinstava. Za građane koji žive u manjim sredinama (do 5000 stanovnika) potpuna zabrana kretanja odnosi se na starije od 70 godina. Našim najstarijim građanima dozvoljeno je da napuste svoje domove/domaćinstva jedino nedeljom, rano ujutru, u periodu od 03 do 08 sati radi kupovine namirnica u trgovinama koje su za ovu populaciju stanovništva otvorene od 04 do 07 sati. Penzioneri će 10.aprila primiti celu martovsku penziju i 4000 dinara pomoći. Građanima Srbije, mlađima od 65, odnosno 70 godina, zabranjeno je kretanje na javnim mestima u periodu od 17 do 5 časova radnim danom, a trgovine i apoteke rade do 15 časova. Vikendom zabrana počinje u subotu u 13 sati i traje do ponedeljka ujutru u 05 časova. U danima vikenda, izlazak iz domova dozvoljen je samo u periodu od 23 sata u subotu do 01 čas u nedelju i to radi šetnje kućnih ljubimaca i to ne dalje od 200 metara od adrese prebivališta i u vremenskom trajanju od 20 minuta. U periodu kada nije na snazi zabrana kretanja, zabranjena su okupljanja na javnim mestima, odnosno zabranjeno je okupljanje više od dve osobe. Ukoliko se ove zabrane kretanja prekrše, sledi novčana kazna do 150.000 dinara koja se može zameniti kaznom zatvora, u srazmeri – dan zatvora:1000 dinara. Od početka uvođenja vanrednog stanja, u Srbiji je napisano preko 2500 prekršajnih i krivičnih prijava zbog kršenja mera “zabrana kretanja” i “izolacija”, za šta je novčana kazna i do milion dinara.

U Srbiji je 02. aprila 2020. broj zaraženih virusom Covid19 ukupno 1171, preminula je 31 osoba, a više od 80 ih je na respiratorima i u teškom stanju.

Autor: jefimija.tv