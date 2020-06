RADOVI JKP “VODOVOD” U PETAK, 05.06.2020.

Zbog kvara na vodovodnoj mreži dana 05.06.2020.godine od 08.00 do 14.00 časova bez vode će biti Vece Korčagina (od Dušanove do parunovačkog mosta) i njoj prateće ulice, od 10.00 do 20.00 časova bez vode će biti Jasički put.

Zbog hitne intervencije na vodovodnoj mreži usled pucanja cevi, dana 05.06.2020. godine, određuje se zatvaranje za saobraćaj deo Jasičkog puta (od pružnog prelaza do prvog izlaza – iz pravca grada prema Jasici desna kolovozna traka, tako da će se saobraćaj preusmeriti u levu kolovoznu traku i odvijati dvosmerno). Zaustavljanje saobraćaja je neophodno kako bi ekipe održavanja JKP “Vodovod-Kruševac” sanirale kvar na mreži. Potrebno vreme zatvaranja ulice je od 08:00 do 20:00 časova.

Zbog hitne intervencije na vodovodnoj mreži usled pucanja cevi, dana 05.06.2020. godine, određuje se zatvaranje za saobraćaj ulica Pustorečka. Zaustavljanje saobraćaja je neophodno kako bi ekipe održavanja JKP “Vodovod-Kruševac” sanirale kvar na mreži. Potrebno vreme zatvaranja

ulice je od 08:00 do 15:00 časova.