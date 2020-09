Prvi mesec nove školske godine je iza nas. Preventivne mere u borbi sa koronom u osnovnim i srednjim školama na teritoriji Školske uprave Kruševac uspešno su sprovedene, kaže Načelnik Zoran Asković. Ministarstvo prosvete u avgustu je iznelo svoje predloge i modele za realizaciju nastave u školama od 01. setembra, sve škole sa teritorije naše školske uprave su prema tim modelima napravile svoje operativne planove koje su tokom prvih mesec dana nove školske godine uspešno i realizovale, rekao je u izjavi za Dnevnik TV Jefimija Zoran Asković, načelnik školske uprave u Kruševcu.

Nakon što je sredinom septembra kod učenika 7. razreda jedne Osnovne škole na teritoriji opštine Aleksandrovac potvrđeno prisustvo Covid19 virusa, predhodnog vikenda jedan profesor i jedan srednjoškolac iz Trstenika takođe su bili pozitivni na koronavirus.

Ipak, sve se češće mogu čuti ili na društvenim mrežama pročitati zahtevi roditelja za povratak nastave u normalne tokove. Naime, nije mali broj majki i očeva koji smatraju da bi, ukoliko to epidemiološka situacija dozvoli, trebalo ozbiljno razmišljati o potpunom vraćanju đaka u školske klupe, a ne da deo nastave, kao što je sada slučaj, prate onlajn putem. Ako mogu kafići u zatvorenom da rade do 23 sata, zašto ne bi mogle i škole da se vrate u normalni režim, naravno uz poštovanje neophodnih mera – rečenica je kojom roditelji opravdavaju svoje mišljenje. Podsetimo, časovi u školama su trenutno skraćeni na 30 minuta, a osim osnovaca od prvog do četvrtog razreda koji nastavu u školi imaju svakog radnog dana, svi ostali učenici imaju deo nastave u obrazovnoj ustanovi, a deo onlajn putem. “To je odluka Ministarstva prosvete i škole po toj odluci i funkcionišu”, rekao nam je Načelnik školske uprave Kruševac Zoran Asković.