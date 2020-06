PROGNOZA ZA 7 DANA: PRETEŽNO SUNČANO

U Srbiji će danas i sve do 2. jula biti pretežno sunčano i toplo vreme. Posle podne u planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti retka pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Vetar danas slab i umeren, istocni i severoistocni. Jutarnja temperatura od 13 C do 16 C, a najviša dnevna od 25 C do 29 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Izgledi vrema u Srbiji za narednih sedam nada – do 2. jula: Pretežno sunčano i toplije. Posle podne, uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde su mogući kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Od petka najviša temperatura oko 30 stepeni.

Suvo i toplije vreme donosi i bolju prohodnost puteva, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije. U područjima koja su pogedjena poplavama saobraćaj je i dalje usporen, a pojedine deonice su još uvek zatvorene, zbog čega se vozačima preporučuje dnevna svetlost za vožnju u tim područjima. Po kotlinama i dužinom rečnih tokova magla i sumaglica smanjuju vidljivost. Period stabilnog vremena koje najavljuju metereolozi koristiće i putarima za popravku svih nastalih oštećenja izazvanih poplavama i obilnim padavinama. Zato će njihovo prisustvo na putevima u narednim danima biti veće, što će na tim deonicama doneti usporeniju vožnju sa mogućim povremeno kraćim zastojima, a zbog kojih će vozačima biti potrebno više strpljenja.

Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Na putničkim terminalima na Horgošu i Batrovcima čeka se dva sata, na Kelebiji tri sata, a na Sremskoj Rači sat vremena.