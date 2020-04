PRODAJA PROIZVODA UMESTI NA PIJACI – NA INTERNETU

Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović nedavno je najavio da će tim stručnjaka pokušati da stavi u funkciju “elektronsku pijacu Srbije”, odnosno sistem koji će povezati prodavce, kupce i one koji su spremni da dostave robu, koja sada nije dostupna jer su pijace zatvorene zbog epidemije koronavirusa. Elektronska pijaca za celu Srbiju, gde će povrtari i voćari moći da ponude ono što je na tržištu je u izradi. “Tu ćemo povezati i one koji žele da kupe, one koji žele da prodaju, ali i one koji će otpremati tu robu od tačke A do tačke B”, objasnio je Nedimović I napomenuo da kretanje robe nije zabranjeno iako rad pijaca jeste.

U Poslovnom centru Kruševac, u čijoj je nadležnosti rad stare I nove zelene pijace u gradu, kažu da svakodnevno prate novosti na ovu temu I da očekuju dalja uputsva. Na drustvenoj mrezi Facebook, u međuvremenu je formirana grupa pod nazivom ,,Pijaca Krusevac online prodaja“, gde su se građani sami organizovali oko plasmana proizvoda koje imaju, kako isti ne bi propali. Poslovni centar Kruševac sa facebook grupom Pijaca Kruševac nema nikakve veze, a kako smo uspeli da saznamo, interesovanje za stranicu je dosta veliko I među kupcima I među prodavcima poljoprivrednih proivoda, uspeli smo da saznamo od administratora stranice,,Pijaca Krusevac online prodaja“. Julijana Radenković je istakla da u ovoj zamisli oline pijačne prodaje nije sama I da velike zasluge odlaze I administratorkama stranice Tatjani Nasković I Nataši Janjić.

Našoj redakciji su se obratili i iz kruševačke komunalne milicije koji su jutros imali pune ruke posla jer je par poljoprivrednih proizvođača, iako je rad pijaca zabranje, pokušalo da svoje proizvode kupcima ponudi van pijaca. Iz komunalne milicije apeluju na građane da ne vrše vanpijačnu prodaju.