POŠTE SRBIJE: IZMENJENO RADNO VREME

“Pošte Srbije” su, počev od danas, organizovale rad poštama u uslovima vanrednog stanja.

U poštama koje su do sada radile tokom celog dana, radno vreme će se organizovati u periodu od 10 do 17 časova radnim danima, a subotom od 10 do 14 časova.

U poštama koje rade i nedeljom, radno vreme će se organizovati u periodu od 10 do 14 časova. U manjim poštama u kojima je rad bio organizovan u jednoj smeni, radno vreme se neće menjati (odnosi se na pošte u kojima je organizovan rad samo šalterske službe).

U pojedinim manjim poštama (pošte u kojima je organizovan rad šalterske i dostavne službe), početak radnog vremena će biti od 10 časova. Obaveštenje o svim promenama radnih vremena biće istaknuto na ulaznim vratima pošte.