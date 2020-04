KRETANJE DOZVOLJENO DO 20 SATI

Njive su spremne da se krene sa poljoprivrednim radovima, ali dok se zemlja ne ugreje poljoprivrednike muči briga, da li će se moći kretati i posle 17 časova. Malo je njih tačno upućeno u to, da se uz radnu dozvolu i dokaz da su aktivno registrovano gazdinstvo može kretati do 20 časova, pa i kada je zabranjeno kretanje vikendom od 13 časova u subotu do ponedeljka u 5 izjutra.

Na sajtu Mnistarstva poljoprivrede objavljeno je obaveštenje namenjemo za voćare, povrtare i stočare, da za kretanje u subotu posle 13 časova do 5 sati u ponedeljak odnosno od 17 časova do 5 časova, treba da podnesu zahteve Sektoru za poljoprivrede inspkcije odnosno Upravi za zaštitu bilja. Skrenuta je pažnja na to, da obavezno popune sva polja u obrazcu. Isto važi i za pčelare.