PLANSKA ISKLJUČENJA STRUJE U UTORAK, 29.09.2020.

U utorak, 29. septembra 2020. godine bez električne energije će biti:

od 08.30 do 14.30 delovi naseljenih mesta Stanci, Makrešane, Koševi i Lomnica;

od 08.30 do 14.30 u opštini Brus delovi naseljenih mesta Kovioci, Kobilje i Lepenac;

od 08.30 do 14.30 u opštini Aleksandrovac delovi naseljenih mesta Pleš, Velika Vrbnica, Mrmoš, Dašnica, Subotica i Novaci;

od 09.00 do 14.00 opštini Ražanj delovi naseljenih mesta Novi Bračin, Mađare i Braljina;

od 07.00 do 14.30 naseljeno mesto Stari Trstenik (TS broj 2 deo prema domu).