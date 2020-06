U utorak, 23. juna 2020. godine bez električne energije će biti:

od 08.30 do 14.30 u opštini Brus delovi naseljenih mesta Brus, Kobilje, Velika Grabovnica, Mala Vrbnica i Botunje;

od 08.30 do 14.30 delovi naseljenih mesta Meševo i Majdevo;

od 09.00 do 12.00 ulica Druge Južnomoravske brigade u Kruševcu;

od 08.30 do 14.30 u opštini Aleksandrovac deo naseljenog mesta Donje Rataje.