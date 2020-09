PLANSKA ISKLJUČENJA STRUJE U UTORAK, 22.09.2020.

U utorak, 22. septembra 2020. godine bez električne energije će biti:

od 08.00 do 16.00 delovi naseljenih mesta Ribari i Veliki Šiljegovac;

od 08.30 do 14.30 delovi naseljenih mesta Meševo, Poljaci, Štitari;

od 09.00 do 14.00 ulice Vojvode Putnika i Gajtanska u Kruševcu;

od 08.30 do 14.30 u opštini Brus delovi naseljenih mesta Osreci, Vlajkovci i V. Grabovnica.

od 08.30 do 14.30 u opštini Aleksandrovac deo naseljenog mesta Šljivovo, Ploca, Mitrovo Polje i Rogavčina;

od 09.00 do 14.30 deo naseljenog mesta Varvarin, oko Pošte.