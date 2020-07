U utorak, 21 jula 2020. godine bez električne energije će biti:

od 08.30 do 14.30 delovi naseljenih mesta Lipovac, Veliko Golovode, Mudrakovac i Lomnica;

od 08.30 do 12.00 u opštini Varvarin delovi naseljenih mesta Parcane i Maskare;

od 08.00 do 14.00 u opštini Ražanj delovi naseljenih mesta Šetka i Skorica;

od 08.30 do 14.00 u opštini Brus naseljena mesta Osreci, Kriva Reka, Mala Vrbnica i Kobilje.