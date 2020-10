PLANSKA ISKLJUČENJA STRUJE U UTORAK, 20.10.2020.

U utorak, 20. oktobra 2020. godine bez električne energije će biti:

od 08.30 do 14.00 delovi naseljenih mesta Donji Stepoš i Koševi;

od 09.00 do 13.00 u opštini Varvarin deo naseljenog mesta Bačina (škola);

od 13.30 do 15.00 ulica Jove Kursule u Varvarinu;

od 08.30 do 14.30 u opštini Brus naseljeno mesto Boranci i delovi naseljenih mesta Kovioci i Jerinin Grad;

od 08.30 do 16.00 u opštini Ražanj deo naseljenog mesta Smilovac;

od 08.30 do 14.30 u opštini Aleksandrovac delovi naseljenih mesta Dašnica i Donje Rataje;

od 10.00 do 11.00 ulica 29.novembra u Aleksandrovcu (od Autobuske stanice do ulice Vinogradarske);

od 11.30 do 12.30 u opštini Aleksandrovac deo naseljenog mesta Prevoje;

od 13.00 do 15.00 u opštini Aleksandrovac deo naseljenog mesta Vitkovo.