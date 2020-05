PLANSKA ISKLJUČENJA STRUJE U UTORAK, 19.05.2020.

U utorak, 19. maja 2020. godine, bez električne energije će biti:

od 08.00 do 14.30 delovi naseljenih mesta Ribare (prema Grevcima) i Mudrakovac (kod škole);

od 09.00 do 10.30 deo naseljenog mesta Trmčare;

od 10.30 do 12.00 deo naseljenog mesta Lomnica;

od 14.00 do 15.00 ulica Cara Lazara u Kruševcu – od broja 62 do broja 102;

od 08.30 do 14.00 u Opštini Brus: naseljena mesta Igroš, Strojinci, Dupci, Žunje, Razbojna, Mala Razbojna, Ravni, Bogiše, Zlatari, Kovioci i Žilinci;

od 09.30 do 11.30 deo naseljenog mesta Stalać (kod ciglane) i

od 09.00 do 14.30 deo naseljenog mesta Bošnjane u Opštini Varvarin.