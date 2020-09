PLANSKA ISKLJUČENJA STRUJE U UTORAK, 15.09.2020.

U utorak, 15. septembra 2020. godine bez električne energije će biti:

od 08,30 do 14.30 delovi naseljenih mesta Lipovac i Lazarica (ul. Save Erakovića) u Kruševcu;

od 08.30 do 11.30 deo naseljenog mesta Makrešane;

od 08.30 do 10.00 ulica Trg rasinskih partizana – zgrada A1 Čoče;

od 10.00 do 12.00 ulica Branka Ilića u Mudrakovcu;

od 12.00 do 14.00 deo naseljenog mesta Jošje;

od 08.30 do 14.30 delovi naseljenih mesta Osredci, Brzeće i Batote, opština Brus;

od 09.00 do 11.30 delovi naseljenog mesta Kriva Reka, opština Brus;

od 12.30 do 14.30 deo naseljenog mesta Radmanovo, opština Brus;

od 09.00 do 14.00 deo naseljenog mesta Selo Varvarin;

od 08.30 do 14.30 naseljeno mesto Strmenica u opštini Aleksandrovac.