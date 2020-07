PLANSKA ISKLJUČENJA STRUJE U UTORAK, 14.07.2020.

U utorak, 14. jula 2020. godine bez električne energije će biti:

od 08.30 do 16.00 deo naseljenog mesta Veliki Šiljegovac;

od 09.00 do 11.00 naseljeno mesto Gaglovo;

od 13.00 do 14.00 deo ulice Slavka Mladenovića u Kruševcu;

od 11.00 do 13.00 deo naseljenog mesta Rokci u Opštini Aleksandrovac;

od 08.00 do 14.30 delovi naseljenih mesta Bošnjane, Maskare i Selo Varvarin u Opštini Varvarin;

od 08.00 do 14.30 naseljena mesta Stevanac i Rasinska Braljina u Opštini Ćićevac;

od 09.00 do 11.00 deo naseljenog mesta Mala Grabovnica u Opštini Brus.